Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Zülpich-Schwerfen (ots)

Am Freitag, 21.11.2025, kam es zwischen 12:00 Uhr und 14:20 Uhr, in der Virnicher Str. in Zülpich-Schwerfen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür, drangen in das Haus ein, durchsuchten es und konnten hierbei Bargeld erbeuten. Unerkannt flüchteten sie nachfolgend.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell