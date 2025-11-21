PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahranfänger verursacht Unfall und flüchtet

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 20. November, kam es gegen 18.50 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes am Charleviller Platz in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Euskirchen nahm an der Zuliefererrampe des Supermarkts Anlauf, um eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Beim Überfahren einer Bodenwelle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte das beschädigte Fahrzeug in unmittelbarer Nähe verlassen aufgefunden und sichergestellt werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen kehrte der 18-Jährige zu seinem Fahrzeug zurück. Gegen ihn wurde unter anderem eine Anzeige wegen des Verkehrsunfalls mit Flucht gefertigt. Das Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

