Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zusammenstoß auf der Landstraße 207 bei Schleiden-Herhahn

Schleiden-Herhahn (ots)

Am gestrigen Donnerstag (20. November), gegen 11.10 Uhr, kam es auf der Landstraße 207 bei Schleiden-Herhahn zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus der Städteregion Aachen befuhr die Landstraße 207 aus Schleiden-Herhahn kommend in Fahrtrichtung Schleiden.

In einer langgezogenen Linkskurve erkannte sie einen aufgrund von Baumarbeiten dort vorübergehend abgestellten Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf.

Das Fahrzeug gehörte zu einer Firma, die entlang der Strecke Arbeiten an Bäumen durchführte. Der Bereich der durchgeführten Arbeiten war durch entsprechende Warnschilder abgesichert.

In dem abgestellten Fahrzeug befanden sich zwei 25-jährige Männer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Beide wurden verletzt. Auch die 18-jährige Fahrerin erlitt Verletzungen.

Die drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

