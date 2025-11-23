Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf schneeglatter Straße

Hellenthal-Rescheid (ots)

Eine 21jährige Frau aus Hellenthal befuhr am Freitag, 21.11.2025, gegen 12:15 Uhr mit ihrem Pkw die K68 aus Richtung Rescheid in Richtung Hönningen. Aufgrund der schneeglatten Straße geriet sie in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48jährigen Mannes aus Hellenthal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert und hierbei erheblich beschädigt. Beide Fahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war die K68 kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell