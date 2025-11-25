PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verdächtiges Fahrzeug flüchtet vor Kontrolle - mehrere Verstöße festgestellt

Euskirchen (ots)

Am Montagabend (24.11.) fiel einer Streifenbesatzung der Polizei Euskirchen gegen 22.40 Uhr ein verdächtiger Pkw auf, der den Beamten auf dem Rüdesheimer Ring entgegenkam und einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Noch bevor die Kontrolle durchgeführt werden konnte, beschleunigte der Fahrer unvermittelt, als der Streifenwagen zum Wenden ansetzte.

Während der kurzen Flucht missachtete das Fahrzeug zwei Ampeln, die zum Zeitpunkt der Durchfahrt Rotlicht zeigten. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte der Pkw schließlich gestellt und kontrolliert werden.

Im Fahrzeug befanden sich vier männliche Insassen. Bei ihnen handelt es sich um zwei 20-jährige rumänische Staatsangehörige, einen 22-jährigen rumänischen Staatsangehörigen sowie einen 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Alle vier Personen sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Keiner der Insassen räumte ein, das Fahrzeug geführt zu haben.

Der 22-Jährige gab an, das Fahrzeug vor wenigen Tagen erworben zu haben. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Zudem ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Pkw wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Beweissicherung beziehungsweise zur möglichen Einziehung sichergestellt. Eine Sicherheitsleistung konnte beim Beschuldigten aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht erhoben werden.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

