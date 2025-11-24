Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Kilogramm Amphetamin bei Durchsuchung sichergestellt

Kall (ots)

Im Rahmen einer durch die Kriminalpolizei geführten Durchsuchungsmaßnahme wurde am Freitag (21.11.) gegen 18.20 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kropelspfad in Kall eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Einsatzkräfte stellten in den Räumlichkeiten mehr als sechs Kilogramm Amphetamin sicher.

Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine 39-jährige Frau aus der Gemeinde Kall, die bereits mehrfach kriminalpolizeilich - unter anderem wegen gleichgelagerter Betäubungsmitteldelikte - in Erscheinung getreten ist. Sie befindet sich derzeit in laufender Bewährung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell