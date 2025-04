Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei bringt Slowaken für zwei Jahre ins Gefängnis

Nach Wohnungseinbruchsdiebstahl: 25-Jähriger muss noch Jugendstrafe verbüßen

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Am Freitag (4. April) hat die Rosenheimer Bundespolizei einen jungen Mann ins Gefängnis gebracht, der eine zweijährige Jugendstrafe verbüßen muss. Die Beamten haben den Slowaken an der A93 nahe Kiefersfelden aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Karlsruhe festgenommen. Offenbar hatte sich der heute 25-Jährige nach seiner Verurteilung im Jahr 2020 ins Ausland abgesetzt und blieb somit dem Zugriff der deutschen Behörden lange Zeit entzogen.

Der slowakische Staatsangehörige kam in einem in der Slowakei zugelassenen Pkw zur Grenzkontrolle auf der Inntalautobahn. Auf der Grundlage der Personalien, die sich aus seinem Ausweis ergaben, fanden die Bundespolizisten heraus, dass die Karlsruher Justiz nach ihm suchte. Dem vom Gericht erlassenen Haftbefehl zufolge war er vor knapp fünf Jahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls verurteilt worden. Allerdings hatte er die gegen ihn verhängte zweijährige Haft nicht angetreten. Die Bundespolizei sorgte dafür, dass der verurteilte Mann seinen Haftantritt nachholen konnte und lieferte ihn in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell