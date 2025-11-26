Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Überschlag nach Lenkfehler

Mechernich-Obergartzem (ots)

Ein 53-Jähriger aus Mechernich befuhr am Dienstagmorgen (6.25 Uhr) die Landstraße 11 aus Mechernich-Satzvey in Fahrtrichtung der Bundesstraße 266. Aufgrund eines Lenkfehlers kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf einen am Rand befindlichen Stein auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Straße zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

