Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Rollator-Diebstahl - Tatverdächtige leistet Widerstand

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr versuchte eine 38-jährige Euskirchenerin, gleich zwei Rollatoren zu entwenden. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Polizei.

Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte sich die Tatverdächtige renitent und widersetzte sich den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten. Sie leistete Widerstand, weshalb zusätzlich eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde.

Der Frau wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen verantworten.

