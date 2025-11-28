Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Volltrunkener Mann sorgt für nächtlichen "Liegeplatz" am Bahnhof

Euskirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (27.11., 0.05 Uhr) wurde ein 34-jähriger Euskirchener auf Gleis 2 des Bahnhofs Euskirchen angetroffen - allerdings nicht auf den Beinen, sondern liegend auf dem Asphalt. Der Mann war derart alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war, selbstständig aufzustehen.

Ein hinzugerufener Rettungswagen stellte fest, dass keine medizinische Indikation vorlag - abgesehen von einer deutlichen "Überdosis Feierabend". Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck: über zwei Promille.

Um zu vermeiden, dass der Mann seinen ungewöhnlichen Schlafplatz auf den Gleisen fortsetzt und sich damit selbst gefährdet, wurde er zum Schutz seiner eigenen Person der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Dort konnte er seinen Rausch in sicherer Umgebung ausschlafen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell