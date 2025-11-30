Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Mechernich-Kommern (ots)

Am Samstag, 29.11.2025 gegen 11:50 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau aus Bad Münstereifel mit ihrem Pkw die K20 aus Richtung Kommern in Richtung Eicks und beabsichtigte in die Straße "Neue Pfalz" nach links einzubiegen. Dabei übersah sie den 21-jährigen Pkw-Führer aus Mechernich, der die K20 in entgegengesetzte Richtung befuhr und die Kreuzung in Richtung Kommern überqueren wollte. Die Pkw stießen daraufhin im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Pkw waren mit je vier Personen im Alter von 6 bis 51 Jahren besetzt. Die Fahrzeugführer sowie vier weitere Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war die K20 in beide Richtungen gesperrt.

