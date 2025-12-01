Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Rangieren im Graben gelandet

Zülpich-Sinzenich (ots)

Ein Mann (37) aus Frechen befuhr am Freitagabend (22.30 Uhr) die sich unmittelbar vor dem Sportlerheim befindliche Straße und versuchte dort zu rangieren. Beim Rangieren kam der Pkw von der Fahrbahn ab und rutschte mit der Hinterachse in einen Graben. Es entstand Sachschaden am Pkw.

Der Unfallbeteiligte gab an, drei Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille.

Es wurde auf der Polizeiwache Euskirchen eine Blutprobe entnommen.

