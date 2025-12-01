PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 264 - 88-jähriger Kradfahrer verstorben

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Am Montagabend (01.12.2025) kam es gegen 18.19 Uhr auf der Landstraße 264 zwischen Euskirchen-Frauenberg und Zülpich-Niederelvenich zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Strecke in Fahrtrichtung Niederelvenich. In Höhe des Ortsendes von Euskirchen-Oberwichterich, auf einem geraden Streckenabschnitt, fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Kleinkraftrad auf. Dieses wurde von einem 88-jährigen Fahrer aus Rheinland-Pfalz geführt.

Der Zweiradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwerste Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Der 31-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war das Technische Hilfswerk Ortsverband Euskirchen im Einsatz. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) der Polizei Euskirchen wurde zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sowie zur Spurensicherung hinzugezogen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

