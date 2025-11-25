Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Holzhütte steht in Vollbrand - Ermittlungen eingeleitet

Aerzen (ots)

Am Montag (24.11.2025) brannte gegen 23:10 Uhr in der Reinerbecker Straße in Aerzen eine Holzhütte nieder. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Hütte aus, die sich auf einer umfriedeten Wiesenfläche befand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell