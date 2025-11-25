PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Holzhütte steht in Vollbrand - Ermittlungen eingeleitet

Aerzen (ots)

Am Montag (24.11.2025) brannte gegen 23:10 Uhr in der Reinerbecker Straße in Aerzen eine Holzhütte nieder. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen, brach der Brand aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich einer Hütte aus, die sich auf einer umfriedeten Wiesenfläche befand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt.

Die Polizei Bad Pyrmont hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 14:25

    POL-HM: 20-Jähriger flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Gegenverkehr

    Hameln (ots) - Am Freitag (21.11.2025) flüchtete ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat vor der Polizei und kollidierte bei einem Überholvorgang mit dem Gegenverkehr. Gegen 14:00 Uhr entschloss sich eine Polizeistreife einen Autofahrer im Hastenbecker Weg zu kontrollieren. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete über ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:16

    POL-HM: Warnhinweis zu Diebstählen auf Friedhöfen

    Hameln-Pyrmont/Holzminden (ots) - Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden weist die Bevölkerung auf derzeit vermehrte Diebstähle auf Friedhöfen hin. In den vergangenen Wochen kam es im Bereich der Polizeiinspektion vermehrt zu Entwendungen von Grabschmuck, Blumengestecken sowie persönlichen Wertgegenständen von Friedhofsbesucherinnen und -besuchern (u.a. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6155306 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren