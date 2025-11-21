PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Raubüberfall aus Holzminden Thema bei Aktenzeichen XY - ungelöst

Holzminden/Kaierde/Delligsen (ots)

Die Kripo Holzminden wird am kommenden Mittwoch, 26.11.2025, mit einem bislang ungeklärten Kriminalfall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY-ungelöst" um 20.15 Uhr einen Sendebeitrag leisten.

Kriminalhauptkommissar Ralf Schreck wird in Begleitung von Polizeihauptkommissar Daniel Abel von einem Raubüberfall zum Nachteil eines älteren Herren in seinem Wohnhaus in der Nacht zum 01.03.2024 berichten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/5725873).

In dieser Nacht sind zwei bislang unbekannte männliche Täter unmaskiert in das Wohnhaus in Delligsen, Ortsteil Kaierde gewaltsam eingedrungen und haben den damals 91-jährigen alleinlebenden Senior überfallen. Die Täter haben das Opfer im Wohnzimmer gefesselt und geknebelt und das Haus nach Bargeld und Wertsachen durchsucht. Die Täter flüchteten im Schutz der Dunkelheit und überließen den alten Mann seinem Schicksal.

Das Opfer konnte sich nach mehreren Stunden selbstständig befreien und Familienangehörige benachrichtigen. Hierüber wurde die Polizei informiert, eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Das Opfer wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und die Polizei hat den Tatort abgesperrt, um eine eingehende Tatortaufnahme und Spurensicherung durchzuführen.

Die Ermittlungen wurden durch Kriminalhauptkommissar Schreck vom Kriminaldienst der Polizei Holzminden übernommen. Trotz zahlreicher auswertbarer Spuren und Hinweise konnten die Täter bis heute nicht ermittelt werden. Deswegen wurde der Fall der XY-Redaktion vorgestellt, die eine Ausstrahlung umgehend zusicherte.

In der Sendung wird es einen ca. 12-minütigen Filmbeitrag geben, in dem die brutale Tatausführung dargestellt wird. Im Anschluss steht KHK Schreck dem Moderator Rudi Cerne Frage und Antwort. Hierbei wird er zu den Ermittlungen und wichtigen Spuren berichten und zu neuen Hinweisen aus der Bevölkerung aufrufen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wurden seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim eine Belohnung in Höhe von 5000,- Euro ausgelobt.

Besonders interessant ist ein konkreter Zusammenhang zu einer sehr ähnlichen Raubtat im Zuständigkeitsbereich der Polizei Vechta aufgrund einer übereinstimmenden DNA-Spur. Hierzu wird ein Ermittler der Polizei Vechta ebenfalls in der Sendung sein.

Für KHK Schreck ist dies die letzte Diensthandlung, er wird mit Ablauf November 2025 nach mehr als 42 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Rückfragen zum Sachverhalt sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

