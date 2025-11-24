Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 20-Jähriger flüchtet vor Polizei und kollidiert mit Gegenverkehr

Hameln (ots)

Am Freitag (21.11.2025) flüchtete ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat vor der Polizei und kollidierte bei einem Überholvorgang mit dem Gegenverkehr.

Gegen 14:00 Uhr entschloss sich eine Polizeistreife einen Autofahrer im Hastenbecker Weg zu kontrollieren. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete über eine rot zeigende Ampel. Der Seat fuhr dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h durch das Stadtgebiet und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Im Bereich einer leichten Linkskurve setzte der Flüchtige erneut zum Überholen an, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit dem Kleintransporter eines entgegenkommenden 55-jährigen Mannes aus Hameln.

Die Beamten konnten als Flüchtigen einen 20-jährigen Hamelner feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da dieser bei dem Unfall verletzt wurde, wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige wurde ebenfalls verletzt.

Bei der Flucht wurde zudem ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw VW gefährdet, der nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem 20-Jährigen verhindern konnte.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Gegen den jungen Hamelner wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung und verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

