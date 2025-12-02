Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsflucht nach Kontrollversuch - 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis gestellt

Zülpich (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag (2. Dezember) sollte ein Pkw gegen 01.52 Uhr im Bereich der Römerallee / Hertenicher Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das Fahrzeug war mit zwei augenscheinlich männlichen Personen besetzt, der Fahrer verweigerte jedoch die Anhaltung trotz deutlicher elektronischer Anhaltesignale der Polizei.

Der Fahrer beschleunigte und versuchte, sich der Kontrolle unter Missachtung von Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen zu entziehen. Aufgrund des sehr geringen Verkehrsaufkommens bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung unbeteiligter Dritter. Nach etwa fünf Minuten endete die Flucht, als ein entgegenkommendes Fahrzeug die Fahrbahn blockierte und eine Weiterfahrt verhinderte. Der Fahrer verließ daraufhin den Pkw und setzte seine Flucht fußläufig fort.

Nach rund 200 Metern brach der Sichtkontakt ab. Auch der Beifahrer flüchtete zu Fuß und verlor dabei seine Hausschuhe. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 17-jährige Beschuldigte aus Vettweiß (Kreis Düren) an einer bekannten Anschrift angetroffen werden. Er war stark durchnässt und zeigte Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Einfluss von Cannabis.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt und nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem bestand kein Versicherungsschutz. Weiterhin ist der 17-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fiel in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Verkehrsdelikte auf.

Neben einer Blutprobenentnahme, wurde der Pkw zur Beweissicherung sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurden Strafanzeigen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauchs gefertigt. Zudem wurde eine Meldung an die Straßenverkehrsbehörde veranlasst.

Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell