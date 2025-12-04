PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Massive Geschwindigkeitsüberschreitung - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

Mechernich-Firmenich (ots)

Am Montag (1. Dezember) führten Beamte der Polizei Euskirchen gegen 14 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich durch.

Dabei wurde ein Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes aus Köln mit 156 km/h in einem Bereich gemessen, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Der Fahrer war somit 86 km/h zu schnell unterwegs. Angesichts dieser erheblichen Überschreitung ist von vorsätzlichem Handeln auszugehen.

Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzte Polizeikräfte außerdem fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und das Führen von Kraftfahrzeugen generell verboten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptunfallursachen - oft mit schweren oder tödlichen Folgen. Die Polizei wird daher auch zukünftig kontrollieren und Verstöße ahnden, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

