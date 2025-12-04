Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach schwerem Verkehrsunfall: 88-jähriger Rollerfahrer tödlich verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Euskirchen-Frauenberg (ots)

Am Montagabend, 01.12.2025, kam es auf der Landstraße 264 (Frauenberger Straße) in Fahrtrichtung Zülpich zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 88-jährige Fahrer eines Rollers so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Siehe Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65841/6170222

Im Zuge der laufenden Ermittlungen haben sich Hinweise auf eine möglicherweise unzureichende Sichtbarkeit des Rollerfahrers ergeben. Der Mann könnte bereits vor dem Unfall anderen Verkehrsteilnehmenden aufgrund fehlender oder eingeschränkter Beleuchtung aufgefallen sein.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen richtet daher einen dringenden Appell an die Bevölkerung:

Wer hat am Montagabend auf der L 264 / Frauenberger Straße einen Rollerfahrer bemerkt, der schlecht oder ungewöhnlich schwach sichtbar war?

Insbesondere Hinweise zu Beleuchtung, Fahrweise oder weiteren Auffälligkeiten sind für die Ermittlungen von großer Bedeutung.

Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Euskirchen zu melden. Per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02251 / 799 460.

