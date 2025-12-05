Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ermittlungen gegen Blankenheimerin aufgenommen

Blankenheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnte am Donnerstag, dem 4. Dezember, gegen 15.30 Uhr im Bereich der Straße "In den Alzen" in Blankenheim eine Ordnungswidrigkeit einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Blankenheim festgestellt werden. Sie fuhr in einer 30er-Zone 44 km/h und nutzte zudem ein Mobiltelefon.

Den Anhaltezeichen der Polizei kam sie nicht nach. Das Fahrzeug wurde im weiteren Streckenverlauf festgesetzt.

Die Frau war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen sowie mit gefälschten Kennzeichen versehen. Es wurde sichergestellt.

Gegen die Frau wurden entsprechende Verkehrsstrafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell