PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zu schnell, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ermittlungen gegen Blankenheimerin aufgenommen

Blankenheim (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnte am Donnerstag, dem 4. Dezember, gegen 15.30 Uhr im Bereich der Straße "In den Alzen" in Blankenheim eine Ordnungswidrigkeit einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Blankenheim festgestellt werden. Sie fuhr in einer 30er-Zone 44 km/h und nutzte zudem ein Mobiltelefon.

Den Anhaltezeichen der Polizei kam sie nicht nach. Das Fahrzeug wurde im weiteren Streckenverlauf festgesetzt.

Die Frau war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war nicht zugelassen sowie mit gefälschten Kennzeichen versehen. Es wurde sichergestellt.

Gegen die Frau wurden entsprechende Verkehrsstrafverfahren eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:40

    POL-EU: Unfall mit drei Verletzten

    Blankenheim-Lommersdorf (ots) - Am Donnerstag kam es um 14:07 Uhr an der Kreuzung der Landstraße 115 (Höhe Freilinger Straße/Lommersdorfer Straße) zu einem Vorfahrtverstoß und einem Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 35-jähriger Mann aus der Gemeinde Blankenheim wollte die Freilinger Straße überqueren, um auf die L 115 in Richtung Lommersdorfer Straße zu gelangen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die von rechts kommende 79-jährige ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 10:21

    POL-EU: Massive Geschwindigkeitsüberschreitung - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

    Mechernich-Firmenich (ots) - Am Montag (1. Dezember) führten Beamte der Polizei Euskirchen gegen 14 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 266 bei Mechernich-Firmenich durch. Dabei wurde ein Fahrzeug eines 36-jährigen Mannes aus Köln mit 156 km/h in einem Bereich gemessen, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h beträgt. Der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren