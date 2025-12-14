POL-PDPS: Pirmasens - Erschleichen von Busfahrt mit ungültigem Ticket
Polizei Pirmasens (ots)
Im Rahmen der Fußstreife im Bereich des Exerzierplatzes in Pirmasens wurden die Beamten am 13.12.2025, kurz nach 15 Uhr, von einem Busfahrer darauf angesprochen, dass gerade eine Jugendliche mit einem ungültigen Ticket auf ihrem Smartphone ihre Busfahrt legitimieren wollte. Die Identität der 16-jährigen wurde festgestellt und sie wurde nach Abschluss der Maßnahmen ihrer Mutter übergeben. |pips
