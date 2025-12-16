Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mann flüchtet mit gestohlenem Auto vor der Polizei

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen (15.12.2025), gegen 7.30 Uhr meldete ein Halter seinen Mercedes bei der Polizei als gestohlen. Kurz darauf fiel einer Zeugin das Auto in der Canadastraße durch seine aggressive Fahrweise auf. Eine Streifenbesatzung konnte wenige Minuten später das Fahrzeug in Höhe des Outlets feststellen. Der Fahrzeuglenker missachtete die Anhaltesignale und flüchtete in Richtung Contwig. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch die Ortschaften Contwig, Stambach sowie Nünschweiler. Eine Kollision mit einer Baustellenabsperrung in Höheischweiler beendete seine Flucht. Der Fahrer konnte widerstandslos festgenommen werden. Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da gegen ihn noch ein Haftbefehl vorlag verbrachte er bis zur Vorführung beim Amtsgericht die Nacht in einer Polizeizelle. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail pizweibrücken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

