PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alarmanlage verscheuchen Einbrecher

Bruchweiler-Bärenbach (Südwestpfalz) (ots)

Unbekannte Täter versuchten am frühen Samstagabend (13.12.2025) in ein Einfamilienhaus Im Wahrzeichen einzubrechen. Der Hausbesitzer war unterwegs. Um kurz nach 17 Uhr meldete sich die Überwachungsanlage auf dem Handy des Geschädigten. Er konnte über eine Kamera eine Gestalt an seinem Anwesen erkennen und löste den akustischen Alarm aus. Offenbar durch die Sirene aufgeschreckt ergriffen die Einbrecher die Flucht. Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort Spuren eines Einbruchs an einem Fenster fest. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 09:57

    POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht durch Geschädigten aufgeklärt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 13.12.2025, kurz vor 18 Uhr, bemerkte ein 34-jähriger Mann, dass der linke Außenspiegel seines in der Zollstockstraße geparkten PKW's offensichtlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt wurde. Bei der Suche nach einem möglichen Verursacherfahrzeug konnte er das mutmaßliche Fahrzeug im weiteren Straßenverlauf feststellen. Die 69-jährige Fahrerin konnte daraufhin ermittelt und ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 09:55

    POL-PDPS: Pirmasens - Erschleichen von Busfahrt mit ungültigem Ticket

    Polizei Pirmasens (ots) - Im Rahmen der Fußstreife im Bereich des Exerzierplatzes in Pirmasens wurden die Beamten am 13.12.2025, kurz nach 15 Uhr, von einem Busfahrer darauf angesprochen, dass gerade eine Jugendliche mit einem ungültigen Ticket auf ihrem Smartphone ihre Busfahrt legitimieren wollte. Die Identität der 16-jährigen wurde festgestellt und sie wurde ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 09:15

    POL-PDPS: Pirmasens - Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 13.12.2025, gegen 16:45 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein E-Scooter und dessen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Mann augenscheinlich deutlich unter Drogeneinfluss stand. Er räumte nach anfänglichem Zögern den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein. Eine Blutprobe wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren