POL-PDPS: Alarmanlage verscheuchen Einbrecher

Unbekannte Täter versuchten am frühen Samstagabend (13.12.2025) in ein Einfamilienhaus Im Wahrzeichen einzubrechen. Der Hausbesitzer war unterwegs. Um kurz nach 17 Uhr meldete sich die Überwachungsanlage auf dem Handy des Geschädigten. Er konnte über eine Kamera eine Gestalt an seinem Anwesen erkennen und löste den akustischen Alarm aus. Offenbar durch die Sirene aufgeschreckt ergriffen die Einbrecher die Flucht. Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort Spuren eines Einbruchs an einem Fenster fest. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

