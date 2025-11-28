Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Angefahren und abgehauen

Bild-Infos

Download

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen fiel auf, dass ein Verkehrsschild in der Gottlieb-Daimler-Straße beschädigt wurde. An der Einmündung zur Poststraße stand ein Gebotsschild zum rechtsseitigen Umfahren der Verkehrsinsel schief. Vermutlich kam es zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Wann genau dies geschah ist allerdings bislang unbekannt. Daher suchen die Ermittler der Zweibrücker Polizei nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Etwaige Beobachter des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell