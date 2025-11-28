POL-PIZW: Angefahren und abgehauen
Zweibrücken (ots)
Am Donnerstagmorgen fiel auf, dass ein Verkehrsschild in der Gottlieb-Daimler-Straße beschädigt wurde. An der Einmündung zur Poststraße stand ein Gebotsschild zum rechtsseitigen Umfahren der Verkehrsinsel schief. Vermutlich kam es zuvor zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden Fahrzeug. Wann genau dies geschah ist allerdings bislang unbekannt. Daher suchen die Ermittler der Zweibrücker Polizei nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Etwaige Beobachter des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 0631 369-15399 zu melden. |pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
