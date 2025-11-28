Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsbehinderung auf der Umleitungsstrecke

Althornbach (ots)

Zwischen Althornbach und Hornbach fuhr sich am Donnerstagvormittag ein Lastkraftwagen fest. Dadurch kam es zu Behinderungen auf der Umleitungsstrecke der momentan aufgrund von Bauarbeiten gesperrten L700. Gegen 11:45 Uhr fuhr der Sattelschlepper aus Richtung Althornbach in Richtung Hornbach. Dort kam ihm auf gerader Strecke ein anderes, ebenfalls sehr breites, Fahrzeug entgegen. Um das Passieren der Fahrzeuge möglichst einfach zu machen, wollte der Lkw an den rechten Fahrbahnrand ausweichen. Dort geriet er jedoch in den Grünstreifen und blieb in der weichen Erde stecken. Zur Bergung musste ein Spezialfahrzeug anrücken. In diesem Zusammenhang musste die Bundesstraße 424 kurzzeitig vollgesperrt werden. |pizw

