Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 24.11.2025 auf Dienstag, 25.11.2025 streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Rosengartenstraße, einen auf dem Parkplatz vor der Spielstätte Exerzierplatz abgestellten, grauen PKW Opel Astra Sportstourer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell