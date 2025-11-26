PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Montag, 24.11.2025 auf Dienstag, 25.11.2025 streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Rosengartenstraße, einen auf dem Parkplatz vor der Spielstätte Exerzierplatz abgestellten, grauen PKW Opel Astra Sportstourer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:51

    POL-PIZW: Verletzung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

    Contwig-Ortsteil Stambach (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025, 13.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines PKW Dacia Duster die Dellfelder Straße in Richtung Friedhofstraße und missachtete an der Einmündung Dellfelder Straße/Friedhofstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Mercedes-Benz. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.500.- Euro. /pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:50

    POL-PIZW: Diebstahl von Wurst-Fleischwaren/Zeugenaufruf

    Bechhofen (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025 in der Zeit von 20.29 Uhr bis 20.31 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, vermummte Täter aus dem 24/7 Metz-Shop in der Hauptstraße diverse Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von 150.-Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in ein weißes Fahrzeug, vermutlich Kombi ein, wo eine dritte Person auf dem Fahrersitz mit laufendem Motor wartete. Danach ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:45

    POL-PIZW: Versuchter Automatenaufbruch/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Montagabend, 24.11.2025, kurz vor 22.00 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter einen in der Poststraße aufgestellten und mit Cannabidiol-Produkten befüllten Automaten aufzubrechen. Es gelang den Tätern lediglich die Glasscheibe zu beschädigen. Die erhoffte Beute konnte nicht erlangt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.-Euro geschätzt. Offensichtlich durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren