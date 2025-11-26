PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verletzung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

Contwig-Ortsteil Stambach (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025, 13.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines PKW Dacia Duster die Dellfelder Straße in Richtung Friedhofstraße und missachtete an der Einmündung Dellfelder Straße/Friedhofstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Mercedes-Benz. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.500.- Euro. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
  • 26.11.2025 – 12:50

    POL-PIZW: Diebstahl von Wurst-Fleischwaren/Zeugenaufruf

    Bechhofen (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025 in der Zeit von 20.29 Uhr bis 20.31 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, vermummte Täter aus dem 24/7 Metz-Shop in der Hauptstraße diverse Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von 150.-Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in ein weißes Fahrzeug, vermutlich Kombi ein, wo eine dritte Person auf dem Fahrersitz mit laufendem Motor wartete. Danach ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:45

    POL-PIZW: Versuchter Automatenaufbruch/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Montagabend, 24.11.2025, kurz vor 22.00 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter einen in der Poststraße aufgestellten und mit Cannabidiol-Produkten befüllten Automaten aufzubrechen. Es gelang den Tätern lediglich die Glasscheibe zu beschädigen. Die erhoffte Beute konnte nicht erlangt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.-Euro geschätzt. Offensichtlich durch den ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:44

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 24.11.2025, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr befuhr ein Gespann, bestehend aus einem blauen Sattelschlepper Iveco und einem Auflieger die Scheiderbergstraße aus Richtung Pirmasenser Straße kommend in Richtung John-F.-Kennedy-Straße. In Höhe der Baustelle neuer LIDL-Markt bog der LKW nach rechts auf das Baustellengelände ab und der Auflieger streifte hierbei einen auf der ...

    mehr
