POL-PIZW: Verletzung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall
Contwig-Ortsteil Stambach (ots)
Am Dienstag, 25.11.2025, 13.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines PKW Dacia Duster die Dellfelder Straße in Richtung Friedhofstraße und missachtete an der Einmündung Dellfelder Straße/Friedhofstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Mercedes-Benz. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.500.- Euro. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell