PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 24.11.2025, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr befuhr ein Gespann, bestehend aus einem blauen Sattelschlepper Iveco und einem Auflieger die Scheiderbergstraße aus Richtung Pirmasenser Straße kommend in Richtung John-F.-Kennedy-Straße. In Höhe der Baustelle neuer LIDL-Markt bog der LKW nach rechts auf das Baustellengelände ab und der Auflieger streifte hierbei einen auf der gegenüberliegenden Seite ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Transit. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Fahrer des Gespannes unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angeben zum Gespann bzw. zum Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 08:20

    POL-PIZW: Diebstähle von Getränken und Leergut

    Zweibrücken OT Ernstweiler (ots) - In Zweibrücken-Ernstweiler kam es am Freitag, den 21.11.2025, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu zwei Diebstählen von Getränken und Leergut. In der Homburger Straße wurden drei Säcke mit Pfandflaschen und ungeöffnete Getränkeflaschen aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Zudem wurde in der Junkersstraße ein vor einer Garage stehender Bierkasten mit leeren Flaschen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 23:48

    POL-PIZW: Autos im Visier von Dieben

    Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Autos im Visier von Dieben Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mehreren Autos zu schaffen gemacht. In der Fruchtmarktstraße traf es einen schwarzen VW Touran und in der nahegelegenen Lützelstraße einen dunkelblauen Ford Focus. Beide Fahrzeuge wurden durchwühlt und mehrere Dinge, unter anderem ein Ladegerät für eine Autobatterie sowie persönliche ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:15

    POL-PIZW: Brand in der Dachgeschosswohnung

    Zweibrücken (ots) - Ein Feuer im Mehrparteienhaus hielt die Zweibrücker Einsatzkräfte am Samstagmittag auf Trapp. Kurz vor 16 Uhr alarmierte ein Rauchmelder zu dem Einsatz in der Schillerstraße. Dort brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 70.000,- Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren