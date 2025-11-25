Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 24.11.2025, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr befuhr ein Gespann, bestehend aus einem blauen Sattelschlepper Iveco und einem Auflieger die Scheiderbergstraße aus Richtung Pirmasenser Straße kommend in Richtung John-F.-Kennedy-Straße. In Höhe der Baustelle neuer LIDL-Markt bog der LKW nach rechts auf das Baustellengelände ab und der Auflieger streifte hierbei einen auf der gegenüberliegenden Seite ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Transit. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.- Euro. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen entfernte sich der Fahrer des Gespannes unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angeben zum Gespann bzw. zum Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

