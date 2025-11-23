Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstähle von Getränken und Leergut

Zweibrücken OT Ernstweiler (ots)

In Zweibrücken-Ernstweiler kam es am Freitag, den 21.11.2025, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu zwei Diebstählen von Getränken und Leergut. In der Homburger Straße wurden drei Säcke mit Pfandflaschen und ungeöffnete Getränkeflaschen aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Zudem wurde in der Junkersstraße ein vor einer Garage stehender Bierkasten mit leeren Flaschen entwendet. In diesem Fall konnte eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen erhoben werden. Demnach handelte es sich um eine männliche Person mit Schnauzbart und schmaler Figur im Alter von ca. 30 Jahren. Die Person führte einen Rucksack mit, trug ein dunkles Basecap und dunkle Kleidung sowie helle Sportschuhe. Der Gesamtschaden liegt bei circa 60 EUR. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

