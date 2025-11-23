PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstähle von Getränken und Leergut

Zweibrücken OT Ernstweiler (ots)

In Zweibrücken-Ernstweiler kam es am Freitag, den 21.11.2025, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu zwei Diebstählen von Getränken und Leergut. In der Homburger Straße wurden drei Säcke mit Pfandflaschen und ungeöffnete Getränkeflaschen aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Zudem wurde in der Junkersstraße ein vor einer Garage stehender Bierkasten mit leeren Flaschen entwendet. In diesem Fall konnte eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen erhoben werden. Demnach handelte es sich um eine männliche Person mit Schnauzbart und schmaler Figur im Alter von ca. 30 Jahren. Die Person führte einen Rucksack mit, trug ein dunkles Basecap und dunkle Kleidung sowie helle Sportschuhe. Der Gesamtschaden liegt bei circa 60 EUR. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per E-Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 23:48

    POL-PIZW: Autos im Visier von Dieben

    Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Autos im Visier von Dieben Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mehreren Autos zu schaffen gemacht. In der Fruchtmarktstraße traf es einen schwarzen VW Touran und in der nahegelegenen Lützelstraße einen dunkelblauen Ford Focus. Beide Fahrzeuge wurden durchwühlt und mehrere Dinge, unter anderem ein Ladegerät für eine Autobatterie sowie persönliche ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 08:15

    POL-PIZW: Brand in der Dachgeschosswohnung

    Zweibrücken (ots) - Ein Feuer im Mehrparteienhaus hielt die Zweibrücker Einsatzkräfte am Samstagmittag auf Trapp. Kurz vor 16 Uhr alarmierte ein Rauchmelder zu dem Einsatz in der Schillerstraße. Dort brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 70.000,- Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren