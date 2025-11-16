PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Brand in der Dachgeschosswohnung

Zweibrücken (ots)

Ein Feuer im Mehrparteienhaus hielt die Zweibrücker Einsatzkräfte am Samstagmittag auf Trapp. Kurz vor 16 Uhr alarmierte ein Rauchmelder zu dem Einsatz in der Schillerstraße. Dort brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 70.000,- Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich auch der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk an der Einsatzstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun durch die Kriminalpolizei Pirmasens übernommen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 15.11.2025 – 12:45

    POL-PIZW: Haftbefehlsvollstreckung am Hauptbahnhof

    Zweibrücken (ots) - Bereits am frühen Mittag des vergangenen Donnerstags kam es zu einer Festnahme in der Poststraße. Passanten meldeten der Polizei in der Rosenstadt eine aggressive Person auf der Straße. Die Beamten stellten kurz darauf am Hauptbahnhof den 38-jährigen Aggressor fest. Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Im Anschluss wehrte sich der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren