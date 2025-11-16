Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Brand in der Dachgeschosswohnung

Zweibrücken (ots)

Ein Feuer im Mehrparteienhaus hielt die Zweibrücker Einsatzkräfte am Samstagmittag auf Trapp. Kurz vor 16 Uhr alarmierte ein Rauchmelder zu dem Einsatz in der Schillerstraße. Dort brannte es in einer Dachgeschosswohnung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr der Stadt Zweibrücken gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 70.000,- Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich auch der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk an der Einsatzstelle. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun durch die Kriminalpolizei Pirmasens übernommen. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell