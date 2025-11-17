PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Autos im Visier von Dieben

Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Autos im Visier von Dieben

Unbekannte haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an mehreren Autos zu schaffen gemacht. In der Fruchtmarktstraße traf es einen schwarzen VW Touran und in der nahegelegenen Lützelstraße einen dunkelblauen Ford Focus. Beide Fahrzeuge wurden durchwühlt und mehrere Dinge, unter anderem ein Ladegerät für eine Autobatterie sowie persönliche Gegenstände, wurden entwendet. Besonders schlimm traf es zudem den Besitzer eines silberfarbenen VW Touran in der Bergstraße. Dessen Pkw wurde durch die Täter komplett entwendet.

Alle Autos waren nicht abgeschlossen und konnten beschädigungsfrei geöffnet werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zweibrücken darum: Sperren Sie Ihre Autos nach dem Verlassen ab und lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück!

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Innenstadtbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

