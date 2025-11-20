Feuerwehr München

FW-M: Rauchentwicklung in Baumarkt (Aubing)

München (ots)

Mittwoch, 19. November 2025, 20.18 Uhr

Am Gleisdreieck

Nach Ladenschluss ist die Feuerwehr München zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einen Baumarkt im Stadtteil Aubing alarmiert worden. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr war durch ein Fenster deutlicher Rauch im Verkaufsraum sichtbar.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München verschafften sich umgehend Zugang zum Gebäude. Dort hatte sich der Rauch bereits stark ausgebreitet. Insgesamt drei Atemschutztrupps gingen in das Gebäude vor, um die betroffenen Bereiche nach Personen abzusuchen und die Flammen mit Kleinlöschgeräten sowie einem Strahlrohr zu bekämpfen.

Anschließend wurde der Gebäudekomplex umfassend belüftet. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand, da sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Baumarkt befanden.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Feuerwehr München keine Informationen vor.

(id)

