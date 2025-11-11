Feuerwehr München

FW-M: Kellerbrand in der Kapuzinerstraße (Isarvorstadt)

Dienstag, 11. November 2025, 0.24 Uhr

Kapuzinerstraße

In den frühen Morgenstunden des Dienstags ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in der Kapuzinerstraße alarmiert worden. Ein Anwohner hatte Rauch, Flammen und ein Knistern aus dem Untergeschoss des Gebäudes bemerkt und umgehend den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die Bewohnerinnen und Bewohner bereits außerhalb des Hauses. Einige Kellerabteile standen in Brand, dichter Rauch hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet.

Mehrere Trupps mit Pressluftatmern nahmen die Brandbekämpfung mit einem C-Strahlrohr auf. Zeitgleich wurde mithilfe eines Hochleistungslüfters die Entrauchung des Gebäudes eingeleitet. Nach rund 30 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr wurde eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert.

Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen wurde ein Großraumrettungswagen der Feuerwehr nachgefordert. Dieser diente den Bewohnerinnen und Bewohnern während des Einsatzes als Wärmestube.

Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Lüftungs- und Nachlöscharbeiten konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

