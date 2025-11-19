Feuerwehr München

FW-M: Zwei Carports in Brand (Solln)

München (ots)

Mittwoch, 19. November 2025, 2.38 Uhr

Sollner Straße

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ist die Feuerwehr München zu einem Brand in der Sollner Straße alarmiert worden. Vor Ort machte sich bereits ein Bewohner bemerkbar und wies die ankommenden Kräfte ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen zwei Carports in Flammen. Das Feuer drohte auf eines der angrenzenden Wohngebäude überzugreifen.

Die Einsatzkräfte nahmen unverzüglich einen Schnellangriff vor und schützten das betroffene Gebäude, dessen Bewohner schon über ein brennendes Fenster berichtet hatte. Für die Brandbekämpfung der Carports wurden zwei weitere C-Rohre eingesetzt, mit denen das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht werden konnte. Parallel wurde die Fassade der angrenzenden Gebäude mittels Drehleiter und Wärmebildkamera kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Häuser zwar in Mitleidenschaft gezogen worden waren, jedoch keine weitere Gefahr bestand. Es wurde zudem bemerkt, dass Rauch über ein Belüftungssystem in eines der Häuser eingedrungen war, weshalb der betroffene Keller mittels Hochdrucklüfter belüftet wurde.

Die unverletzten Bewohner*innen konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Sie wurden aufgrund der nächtlichen Temperaturen in einem Rettungswagen betreut.

Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens liegen der Branddirektion keine Informationen vor. (im)

