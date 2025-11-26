Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl von Wurst-Fleischwaren/Zeugenaufruf

Bechhofen (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025 in der Zeit von 20.29 Uhr bis 20.31 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, vermummte Täter aus dem 24/7 Metz-Shop in der Hauptstraße diverse Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von 150.-Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in ein weißes Fahrzeug, vermutlich Kombi ein, wo eine dritte Person auf dem Fahrersitz mit laufendem Motor wartete. Danach flüchteten die Täter vom Tatort. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

