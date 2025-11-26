PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl von Wurst-Fleischwaren/Zeugenaufruf

Bechhofen (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025 in der Zeit von 20.29 Uhr bis 20.31 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, vermummte Täter aus dem 24/7 Metz-Shop in der Hauptstraße diverse Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von 150.-Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in ein weißes Fahrzeug, vermutlich Kombi ein, wo eine dritte Person auf dem Fahrersitz mit laufendem Motor wartete. Danach flüchteten die Täter vom Tatort. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 12:45

    POL-PIZW: Versuchter Automatenaufbruch/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Montagabend, 24.11.2025, kurz vor 22.00 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter einen in der Poststraße aufgestellten und mit Cannabidiol-Produkten befüllten Automaten aufzubrechen. Es gelang den Tätern lediglich die Glasscheibe zu beschädigen. Die erhoffte Beute konnte nicht erlangt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.-Euro geschätzt. Offensichtlich durch den ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 12:44

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

    Zweibrücken (ots) - Am Montag, 24.11.2025, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 11.00 Uhr befuhr ein Gespann, bestehend aus einem blauen Sattelschlepper Iveco und einem Auflieger die Scheiderbergstraße aus Richtung Pirmasenser Straße kommend in Richtung John-F.-Kennedy-Straße. In Höhe der Baustelle neuer LIDL-Markt bog der LKW nach rechts auf das Baustellengelände ab und der Auflieger streifte hierbei einen auf der ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 08:20

    POL-PIZW: Diebstähle von Getränken und Leergut

    Zweibrücken OT Ernstweiler (ots) - In Zweibrücken-Ernstweiler kam es am Freitag, den 21.11.2025, zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu zwei Diebstählen von Getränken und Leergut. In der Homburger Straße wurden drei Säcke mit Pfandflaschen und ungeöffnete Getränkeflaschen aus einer nicht verschlossenen Garage entwendet. Zudem wurde in der Junkersstraße ein vor einer Garage stehender Bierkasten mit leeren Flaschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren