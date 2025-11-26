Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstähle aus PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Montag, 24.11.2025, 13.00 Uhr bis Dienstag, 25.11.2025, 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tätet aus drei in der Wolfslochstraße abgestellten und unverschlossenen PKW diverse Gegenstände. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. Die Polizei Zweibrücken weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge zu verschließen sind, denn "Gelegenheit macht Diebe". /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell