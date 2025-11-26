PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstähle aus PKW/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum Montag, 24.11.2025, 13.00 Uhr bis Dienstag, 25.11.2025, 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Tätet aus drei in der Wolfslochstraße abgestellten und unverschlossenen PKW diverse Gegenstände. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. Die Polizei Zweibrücken weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass abgestellte Fahrzeuge zu verschließen sind, denn "Gelegenheit macht Diebe". /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 12:52

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - In der Nacht von Montag, 24.11.2025 auf Dienstag, 25.11.2025 streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Rosengartenstraße, einen auf dem Parkplatz vor der Spielstätte Exerzierplatz abgestellten, grauen PKW Opel Astra Sportstourer. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Ohne sich um ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:51

    POL-PIZW: Verletzung der Vorfahrt führt zu Verkehrsunfall

    Contwig-Ortsteil Stambach (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025, 13.30 Uhr befuhr die 42-jährige Fahrerin eines PKW Dacia Duster die Dellfelder Straße in Richtung Friedhofstraße und missachtete an der Einmündung Dellfelder Straße/Friedhofstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Mercedes-Benz. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 12.500.- Euro. /pizw Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:50

    POL-PIZW: Diebstahl von Wurst-Fleischwaren/Zeugenaufruf

    Bechhofen (ots) - Am Dienstag, 25.11.2025 in der Zeit von 20.29 Uhr bis 20.31 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte, vermummte Täter aus dem 24/7 Metz-Shop in der Hauptstraße diverse Fleisch- und Wurstwaren im Gesamtwert von 150.-Euro. Anschließend verließen sie das Geschäft und stiegen in ein weißes Fahrzeug, vermutlich Kombi ein, wo eine dritte Person auf dem Fahrersitz mit laufendem Motor wartete. Danach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren