POL-HI: Betrunken Fahrzeug umgeparkt
Hildesheim (ots)
Betrunken Fahrzeug umgeparkt
Giesen/Hasede (jb) - Am Samstag den 17.01.2026 gegen 20:50 Uhr wurde eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt in die Hannoversche Straße in Hasede gerufen. Ein 32-jähriger Mann aus Polen hatte beim Umparken mit seinem Renault einen geparkten VW touchiert. Es entstand ein Gesamtschaden in niedriger 4-stelliger Höhe. Bereits zu Beginn der Unfallaufnahme stellten die Beamten aber fest, dass der Renaultfahrer deutlich schwankte und stark nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Mann hätte mit 2,37 %o sein Fahrzeug nicht mehr führen dürfen. Nach einer Blutprobenentnahme, einer Sicherstellung des Führerscheines und einer Sicherheitsleistung wurde der Fahrer entlassen.
