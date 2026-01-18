Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Cambs (LK LUP)

Cambs (ots)

Am 17.01.2026, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 23:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Terassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in Cambs. Ersten Erkenntnissen nach wurden neben Bargeld auch hochwertige Uhren entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 44.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet. Zeugen die in der benannten Tatzeit Wahrnehmungen zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen getroffen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Sternberg 03847-43270 oder jeder anderen Dienststelle zu melden. Sascha Puchala Polizeihauptkommissar Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

