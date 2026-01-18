PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Cambs (LK LUP)

Cambs (ots)

Am 17.01.2026, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 23:20 Uhr verschafften 
sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Terassentür Zugang zu 
einem Einfamilienhaus in Cambs.
Ersten Erkenntnissen nach wurden neben Bargeld auch hochwertige Uhren
entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 44.000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren
wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet.

Zeugen die in der benannten Tatzeit Wahrnehmungen zu auffälligen 
Fahrzeugen oder Personen getroffen haben, werden gebeten sich bei der
Polizei Sternberg 03847-43270 oder jeder anderen Dienststelle zu 
melden.

Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

