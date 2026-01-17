Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend fand im Rostocker Ostseestadion die Drittligabegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue statt. Die Partie, die von rund 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauern besucht wurde, war im Vorfeld als Problemspiel eingestuft worden.

Im Vorfeld der Begegnung, zu der etwa 1.000 Fans des FC Erzgebirge Aue anreisten, wurden zwei Gästefans in der Hans-Sachs-Allee von Anhängern des Heimvereins angesprochen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe eines Fanschals aufgefordert. In diesem Zusammenhang wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet.

Die Spielbegegnung sowie der anschließende Abreiseverkehr verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 18:00 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

