PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend fand im Rostocker Ostseestadion die Drittligabegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem FC Erzgebirge Aue statt. Die Partie, die von rund 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauern besucht wurde, war im Vorfeld als Problemspiel eingestuft worden.

Im Vorfeld der Begegnung, zu der etwa 1.000 Fans des FC Erzgebirge Aue anreisten, wurden zwei Gästefans in der Hans-Sachs-Allee von Anhängern des Heimvereins angesprochen und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe eines Fanschals aufgefordert. In diesem Zusammenhang wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes eingeleitet.

Die Spielbegegnung sowie der anschließende Abreiseverkehr verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 18:00 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 15:30

    POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

    Schwerin (ots) - Die Suche nach dem 16-Jährigen Mädchen aus Schwerin wurde beendet. Sie kehrte am gestrigen Abend wohlbehalten nach Hause zurück. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen. Kristin Hartfil ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 14:04

    POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

    Wismar (ots) - Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die 80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026 im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde, verstorben ist. Pressemitteilung vom 15.01.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382 Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 08:58

    POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

    Sanitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren