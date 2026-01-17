PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

Wismar (ots)

Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die 
80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026 
im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde, 
verstorben ist. 

Pressemitteilung vom 15.01.2026
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 08:58

    POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

    Sanitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 18:02

    POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19

    Rostock (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein vorausfahrenden PKW ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 14:46

    POL-HRO: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

    Schwerin (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am späten Mittwochabend in der Johannesstraße sucht die Polizei nun Zeugen. Den Angaben einer Barbesucherin zufolge habe sie gegen 23:40 Uhr einen lauten Knall in der Johannesstraße Ecke Wittenburger Straße gehört. Als sie nach draußen schaute, sah sie nur noch einen geparkten und beschädigten PKW VW, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren