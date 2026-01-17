POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

Sanitz (ots) - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung Sanitz. Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem ...

