BPOL-HH: Hauptbahnhof: Europäischer Haftbefehl durch Bundespolizei vollstreckt

Am 26.12.2025 gegen 06:43 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 41 Jahre) im S-Bahnhof Reeperbahn fest.

Zuvor soll der polnische Mann einen 21-Jährigen mit Worten und Gesten beleidigt und mit dem Tode bedroht haben. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei befand sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort und wurde durch den Geschädigten auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht.

Eine Überprüfung der Personalien des 41-jährigen Polen ergab eine europäische Ausschreibung des Landes Polen zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung wegen versuchten Einbruchs und Drogenbesitzes. Die noch zu verbüßende Freiheitsstrafe beträgt 1 Jahr und 5 Monate.

Die gesuchte Person wurde anschließend dem Bundespolizeirevier Hamburg Altona zugeführt. Hier ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Promillewert von 0.6 Promille.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Zudem wurde gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen in diesem Verfahren werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Hinweis:

Zum weiteren Inhalt des Haftbefehls können keine Angaben gemacht werden.

