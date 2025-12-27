Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mann beleidigt Zugbegleiterin und zeigt "Hitlergruß" - Festnahme durch Bundespolizei - Sicherstellung mehrerer Multi-Tools

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein Mann (Alter: 30 Jahre) in einem in den Bahnhof Dammtor einfahrenden Fernverkehrszug am 25.12.2025 gegen 06:56 Uhr zunächst eine Zugbegleiterin (Alter: 28 Jahre) mit Worten beleidigt und anschließend mehrmals den "Hitlergruß" gezeigt haben. Der betroffene Zug fuhr auf der Strecke München - Hamburg.

Zunächst fiel der deutsche Staatsangehörige der Zugbegleiterin bei Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Dammtor auf, da er ziellos um sich schlug und lautstark schrie. Nach Aufforderung durch die Zugbegleiterin sich zu beruhigen, beleidigte der Tatverdächtige die Frau umgehend mit Worten. Nach Ausstieg im Bahnhof Dammtor soll er zudem mehrfach den "Hitlergruß" gezeigt haben.

Nach Alarmierung der Landespolizei Hamburg und der Bundespolizei konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch im Bahnhof Dammtor auf Grund der durch die Zugbegleiterin getätigten Personenbeschreibung wiedererkennen und festnehmen. Bei der anschließenden Festnahme wurden bei der Durchsuchung mehrere Multi-Tools aufgefunden und sichergestellt. Siehe dazu die angehangene Bilddatei.

Nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Beschuldigte wieder entlassen werden. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren (u.a. Verdacht auf Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Verstoß gegen das Waffengesetzt und Beleidigung) eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber vom LKA der Polizei Hamburg sowie vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell