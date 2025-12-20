Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Fußballbegegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei, sowie der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 20.12.2025 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit über 230 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung HSV - Eintracht Frankfurt im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern.

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt das Stadion zu erreichen. Ca. 400 Frankfurt-Fans erreichten Hamburg mit entsprechenden DB-Zügen.

Die An- und Abreisephase verlief im bahnpolizeilichen Bereich störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf. Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und Sicherheitskräften der DB AG verlief auch in diesem Einsatz sehr gut.

Hinweis: Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist am Sonntag ab 08:00 Uhr erreichbar.

RH

