Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 17.12.2025 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!

Die Maßnahmen wurden durch 26 Mitarbeitende der DB Sicherheit flankiert.

Ca. 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen:

- 566 Personenkontrollen - 8 sichergestellte Messer - 14 Strafanzeigen (7x Verstoß AufenthG; 2x Verstoß WaffG; 1x Verstoß BtmG; 1x Verstoß AMG; 2x Beleidigung; 1x Erschleichen von Leistungen) - 3 Fahndungstreffer (Aufenthaltsermittlungen) - 3 Platzverweise

Ein 22-jähriger deutscher Staatsangehöriger beleidigte und bedrohte eingesetzte Bundespolizeikräfte derart massiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Er verblieb bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Entsprechende OWI- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

RH

