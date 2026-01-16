PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 80-jährige Fußgängerin in Wismar bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Wismar (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Wismarer Philosophenweg ein
schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine 80-jährige Fußgängerin 
lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 64-jährige Fahrer eines 
Renault-Transporters vom Philosophenweg, aus Richtung Rostocker 
Straße kommend, gegen 15:45 Uhr nach links auf das Gelände der 
dortigen Kindertagesstätte abbiegen. Hierbei übersah dieser die auf 
dem Gehweg befindliche 80-jährige Fußgängerin und es kam zum 
Zusammenstoß.
Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte versorgten zwei 
Ersthelferinnen die schwerstverletzte Frau.
Über die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen 
der DEKRA angeordnet. An dem Unfallfahrzeug entstand kein 
Sachschaden. Der Renault-Transporter wurde zum Zwecke weiterer 
kriminaltechnischer Untersuchungen sichergestellt.
Die 80-jährige Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins 
Schweriner Helios-Klinikum gebracht.
Eine durchgeführte Fahrtauglichkeitsprüfung beim 64-jährigen 
Unfallverursacher ergab keine Auffälligkeiten.
Gegen 19:15 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.
Das Kriminalkommissariat Wismar hat die weiteren Ermittlungen zum 
Unfall aufgenommen.

Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Zeugen des Unfalls bei 
der Polizei in Wismar unter der TelNr.: 03841/ 203-0 melden. Zur 
Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage 
der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

