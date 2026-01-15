PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots)

Die 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin - siehe Pressemitteilung: 
https://t1p.de/8o9v1 konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten 
angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der 
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um 
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen 
Daten.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

