Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisster 42-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach einer vermissten 42-jährigen Frau aus Schwerin. Angehörige hatten zuletzt Anfang Januar dieses Jahres Kontakt zu der Vermissten. Seit der vergangenen Nacht hat die Polizei Kenntnis von ihrem Verschwinden und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein, bislang jedoch ohne Erfolg.

Weitere Details zur Vermissten sowie ein Foto sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://fcld.ly/2026-01vermisst_schwerin

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über den Notruf 110 entgegen.

Die Medien werden gebeten die Vermisstenfahndung zu unterstützen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
  • 15.01.2026 – 14:07

    POL-HRO: Zeugenaufruf nach Wohnungsbrand in Rostock-Lichtenhagen am 13.01.2026

    Rostock (ots) - Am Abend des 13.01.2026 kam es gegen 19:17 Uhr zu einem Brand in einer Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flensburger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Siehe dazu auch die gefertigte Pressemitteilung vom 13.01.2026: https://t1p.de/cys5q) Die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:47

    POL-HRO: Tatverdächtige nach Sachbeschädigungen in zwei Fällen ermittelt

    Rostock (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es im Rostocker Stadtgebiet zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti, zu denen die Polizei mehrere Tatverdächtige ermitteln konnte. Im ersten Fall machte ein Hinweisgeber am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr die Polizei auf einen Mann aufmerksam, der einen Fahrgastunterstand im Bereich der Steinstraße beschmierte. Beamte ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 12:05

    POL-HRO: 71-Jähriger verstirbt nach Badeunfall in der Ostsee vor Graal-Müritz

    Graal-Müritz (Landkreis Rostock) (ots) - Am frühen Vormittag des 15.01.2026 ist ein 71-jähriger Deutscher vor Graal-Müritz vermutlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben. Laut vorliegenden Angaben sei der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann in den Morgenstunden zum Schwimmen in das Wasser gegangen. Als der Mann nicht, wie sonst üblich, kurz darauf nach ...

    mehr
