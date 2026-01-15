Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Wohnungsbrand in Rostock-Lichtenhagen am 13.01.2026

Rostock (ots)

Am Abend des 13.01.2026 kam es gegen 19:17 Uhr zu einem Brand in einer Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flensburger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Siehe dazu auch die gefertigte Pressemitteilung vom 13.01.2026: https://t1p.de/cys5q)

Die weiteren Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeuginnen und Zeugen, die am 13.01.2026, insbesondere im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, im Innenhof der Flensburger Straße 30 oder im unmittelbaren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Von besonderem Interesse sind Wahrnehmungen zu auffälligen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen ungewöhnlichen Vorkommnissen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache der Polizei entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell