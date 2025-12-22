Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Verkehrsunfallflucht auf der Löninger Straße

Haselünne (ots)

Am 08. Dezember 2025 gegen 14:20 Uhr kam es auf der B213 (Löninger Straße) in Haselünne, Fahrtrichtung Cloppenburg, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Frau mit einem schwarzen Nissan die Löninger Straße. In Höhe der Hausnummer 26 soll das Fahrzeug ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten touchiert haben. Die Fahrzeugführerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell