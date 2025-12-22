Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte/Esterwegen - Raub auf Kiosk und Supermarkt

Spahnharrenstätte/Esterwegen (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es am frühen Abend zu zwei Raubdelikten in Spahnharrenstätte und Esterwegen. Gegen 17:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter, mutmaßlich männlicher und maskierter Täter den Dörpsladen in der Hauptstraße in Spahnharrenstätte. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dem kam die Angestellte nach und händigte dem Täter Bargeld aus. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Rund 30 Minuten später, gegen 18:15 Uhr, betrat ein ebenfalls maskierter, mutmaßlich männlicher Täter den Vorraum eines Combi-Marktes in der Südstraße in Esterwegen und begab sich anschließend in die dortige Bäckerei. Dort forderte er ebenfalls unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt. Aufgrund des ähnlichen Tatablaufs, der räumlichen Nähe der Tatorte sowie der vorliegenden Aufzeichnungen wird geprüft, ob die Taten demselben Täter zuzuordnen sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell