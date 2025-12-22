PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spahnharrenstätte/Esterwegen - Raub auf Kiosk und Supermarkt

Spahnharrenstätte/Esterwegen (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kam es am frühen Abend zu zwei Raubdelikten in Spahnharrenstätte und Esterwegen. Gegen 17:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter, mutmaßlich männlicher und maskierter Täter den Dörpsladen in der Hauptstraße in Spahnharrenstätte. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er die Herausgabe von Bargeld. Dem kam die Angestellte nach und händigte dem Täter Bargeld aus. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Rund 30 Minuten später, gegen 18:15 Uhr, betrat ein ebenfalls maskierter, mutmaßlich männlicher Täter den Vorraum eines Combi-Marktes in der Südstraße in Esterwegen und begab sich anschließend in die dortige Bäckerei. Dort forderte er ebenfalls unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. In beiden Fällen wurden keine Personen verletzt. Aufgrund des ähnlichen Tatablaufs, der räumlichen Nähe der Tatorte sowie der vorliegenden Aufzeichnungen wird geprüft, ob die Taten demselben Täter zuzuordnen sind. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 22.12.2025 – 11:19

    POL-EL: Haselünne - Versuchter Einbruch

    Haselünne (ots) - In der Zeit vom 04. Dezember 2025, 12:00 Uhr, bis zum 18. Dezember 2025, 14:30 Uhr, kam es in der Osterstraße in Haselünne zu einem Einbruchsversuch in ein Fahrradlager. Ein bislang unbekannter Täter versuchte die Außentür des Lagers aufzuhebeln. Die Tür konnte jedoch nicht geöffnet werden. Durch den Versuch entstand Sachschaden am Türrahmen. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:42

    POL-EL: Ohne - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Ohne (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 20.12.2025, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 21.12.2025, 02:00 Uhr, kam es in der Straße Am Schützenplatz in Ohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen einen roten Mercedes, der dort abgestellt war. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 07:39

    POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Haren (ots) - Am Freitagnachmittag, den 19.12., kam es gegen 15:30 Uhr in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Kirchstraße, Einmündung Werftstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Mercedes zunächst gegen eine Straßenlaterne. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw, der die ...

    mehr
